NBC: в США женщина получит 967 тысяч долларов компенсации за нападение собаки

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Жительница американского штата Калифорния Талмика Бейтс пострадала из-за нападения полицейской собаки и отсудила у властей около миллиона долларов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на NBC.

По информации телеканала, правоохранители разыскивали женщину из-за кражи товаров из магазина косметики. В феврале 2020 года полицейские обнаружили злоумышленницу в кустах, где она скрывалась. Однако в этот момент служебная немецкая овчарка вцепилась Бейтс в голову. В связи с этим пострадавшую задержали и доставили в больницу.

Медики зафиксировали у женщины легкую диффузную черепно-мозговую травму, посттравматическое стрессовое расстройство. Ей пришлось наложить примерно 200 швов. Однако после этого пострадавшая решила обратиться в суд.

"Здесь мы увидели, как обученный кинолог стоял рядом, пока его собака терзала безоружную молодую женщину, которая сдавалась", – утверждал адвокат.

В результате судья лишил офицера иммунитета. При этом начальник полиции Тимоти Герберт назвал действия правоохранителя законными. Через полгода стороны смогли договориться. Теперь администрация Брентвуда должна выплатить женщине 967 тысяч долларов.

Похожий случай произошел в Швеции. Тогда карельская медвежья собака по кличке Принц откусила нос 35-летней хозяйке, когда та наклонилась, чтобы успокоить пса. Оказалось, что животное испугалось звука петарды в новогоднюю ночь.

Пострадавшую доставили в больницу на вертолете. Врачи попытались спасти ее нос, но через несколько дней стало ясно, что ткани отмирают, и полностью удалили его. Женщина, несмотря на случившееся, не винит свою собаку, понимая, что Принц не хотел причинить ей боль и повел себя таким образом из-за страха и стресса.

