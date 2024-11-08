Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на пенсионерку с собакой в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи возбудили уголовное дело после избиения мужчиной пожилой женщины в подмосковном Орехове-Зуеве. Об этом сообщает пресс-служба главка СК РФ по региону в телеграм-канале.

Дело возбуждено по статье УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением насилия". Как указывается, местный житель, находясь около жилого дома в Орехове-Зуеве, ударил пенсионерку и ее собаку. Также в публикации говорится о систематической агрессии со стороны мужчины в отношении других пожилых людей.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования дела.

Ранее подмосковные правоохранители начали проверку после появления в интернете кадров, на которых видно, как подростки забросали снежками беременную женщину. Инцидент произошел на одной из детских площадок в Путилкове в городском округе Красногорск.