Полиция начала проверку после инцидента с забросанной снежками беременной в Подмосковье

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Правоохранительные органы Подмосковья начали проверку после появления в Сети кадров, на которых видно, как подростки забросали снежками беременную женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на одной из детских площадок в Путилкове в городском округе Красногорск. При этом в ведомстве уточнили, что полицейским не поступало заявление от женщины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе участников инцидента, действиям которых будет дана правовая оценка.

Ранее суд в Красноярске арестовал мужчину, избившего и облившего зеленкой 22-летнюю беременную женщину. Инцидент произошел после ссоры с ней. Подозреваемый отправил пострадавшей СМС с предложением о встрече, на которую она пришла днем позже. В ходе встречи мужчина пригрозил девушке ножом и насильно завел в квартиру.

Позже подозреваемый нанес беременной удары, облил ее зеленкой, а также состриг ее волосы. В процессе избиения он обвинил возлюбленную в измене, а также пригрозил, что выбросит ее с пятого этажа. Происходящее мужчина зафиксировал на камеру. Следствие выясняет подробности произошедшего.

