В Красноярске арестовали мужчину, который избил и облил зеленкой беременную девушку

Фото: телеграм-канал Kras Mash

Суд в Красноярске арестовал на 2 месяца мужчину, избившего и облившего зеленкой 22-летнюю беременную россиянку. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на официального представителя регионального управления СК РФ Юлию Арбузову.

Мужчина и девушка вступили в отношения в октябре 2022 года. 24 ноября после ссоры подозреваемый отправил девушке СМС-сообщение с предложением о встрече, на которую она пришла днем позже. В ходе встречи мужчина, угрожая девушке ножом, схватил ее за шею и насильно завел в квартиру.

Позже подозреваемый избил беременную возлюбленную, побрил ее и облил зеленкой. Все происходящее он снимал на видео. На записи мужчина обвинял девушку в измене и угрожал сбросить ее с пятого этажа.

По данным источника издания, девушка беременна от гражданского мужа. У них есть один ребенок. Отношения с подозреваемым девушка начала после расставания с гражданским мужем.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее суд в Москве арестовал женщину, выбросившую ребенка с 11 этажа. Женщина не отрицала вину и сообщила, что совершила убийство намеренно.

Помимо этого, в Хакасии возбудили уголовное дело в отношении женщины, избившей полуголую девочку. Ранее подозреваемую уже привлекали к уголовной ответственности.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!