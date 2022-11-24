Двух уральцев обвинили в убийстве и расчленении тела знакомого лобзиком

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Двух жителей Свердловской области обвиняют в убийстве и дальнейшем расчленении тела знакомого электролобзиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 6 декабря 2021 года. В ходе распития спиртных напитков в квартире в городе Камышлове мужчины сначала ударили ножом в кисть руки и живот одного из гостей, а затем совершили нападение на хозяина жилого помещения. Они нанесли ему не менее четырех ножевых ударов, а после – еще 27 по голове, туловищу и конечностям.

"С целью сокрытия убийства обвиняемые 7 декабря 2021 года при помощи ножей и электрического лобзика расчленили его труп", – объяснили в ведомстве.

Голову убитого обвиняемые оставили в холодильнике. Часть внутренних органов злоумышленники смысли в унитаз, другую – выбросили в мусорные баки рядом с местом проживания убитого.

Остальные части тела погибшего мужчины подожгли на территории промышленной зоны города, сообщили в прокуратуре.

Мужчин обвиняют по части 1 статьи 119 УК РФ и пункту "ж" части 2 части 105 УК РФ. Дальнейшим рассмотрением дела займется Свердловский областной суд.

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