Неизвестный убил собаку на улице в Красногорске

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Неизвестный убил собаку в городском округе Красногорск Московской области, сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы о жестоком обращении с животным сообщили жители одного из домов в поселке Отрадное. Как выяснили оперативники, возле спуска в подвал неизвестный нанес собаке травмы, от которых она погибла.

Полиция опросила свидетелей произошедшего и устанавливает личность подозреваемого.

Ранее Приморский суд Санкт-Петербурга арестовал 29-летнюю Дарью Кузнецову, подозреваемую в жестоком убийстве собаки на глазах у ребенка.

Женщина была задержана 28 августа. По данным полиции, во дворе дома на улице Сизова она нанесла собаке несколько ударов ногой по спине и голове на глазах у трехлетнего ребенка. От полученных травм животное скончалось на месте.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения в животными. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!