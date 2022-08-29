Суд арестовал женщину, запинавшую до смерти собаку в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Приморский суд Санкт-Петербурга арестовал до 26 октября Дарью Кузнецову, подозреваемую в жестоком убийстве собаки на глазах у ребенка. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.

"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Кузнецовой стражу по 26 октября", – говорится в сообщении.

Женщина была задержана 28 августа. По данным полиции, 29-летняя Дарья Кузнецова во дворе дома на улице Сизова нанесла собаке несколько ударов ногой по спине и голове на глазах у трехлетнего ребенка. От полученных травм животное скончалось на месте.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения в животными. Ей может грозить до 5 лет лишения свободы.