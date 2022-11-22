Суд арестовал обвиняемого в убийстве таксиста на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Кунцевский районный суд Москвы принял решение арестовать мужчину, которого обвиняют в убийстве таксиста на западе города, передает Агентство "Москва".

"С учетом позиции Кунцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении ранее судимого 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 января 2023 года", – заявили в пресс-службе ведомства.

Арестованному предъявлено обвинение в совершении преступлений, обозначенных пунктом "з" части 2 статьи 105 ("Убийство, сопряженное с разбоем") и пунктом "в" части 4 статьи 162 ("Разбой") Уголовного кодекса РФ.

Накануне сообщалось, что во дворе дома на Ельнинской улице в столичном районе Кунцево было найдено тело задушенного таксиста. Подозреваемого в совершении преступления задержали вечером того же дня.

По версии следствия, обвиняемый напал на 50-летнего таксиста, избил и связал с помощью пластиковых хомутов. После этого мужчина задушил водителя ремнем и похитил у него 5 тысяч рублей и банковскую карту.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!