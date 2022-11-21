Таксиста нашли задушенным в автомобиле во дворе дома в Кунцеве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Труп задушенного таксиста обнаружили в автомобиле во дворе дома на Ельнинской улице в столичном районе Кунцево. Об этом сообщается в телеграм-канале московского главка Следственного комитета.

"В автомобиле такси обнаружено тело водителя 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии. На месте работают следователи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что СК начал расследование дела по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Следственные действия осуществляются под контролем столичной прокуратуры.

"На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина", – сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Ранее труп неизвестного мужчины средних лет обнаружили в лесополосе у Боровского шоссе на западе Москвы. При осмотре на теле были найдены следы насильственной смерти в виде колото-резаных ран.

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