Знакомая подозреваемого в убийстве коллеги за пьянство рассказала о его характере

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Знакомая охранника, который подозревается в убийстве коллеги, принесшего на работу алкоголь, в беседе с телеканалом "360" сообщила, что никогда не замечала за мужчиной вспышек агрессии.

"Он встречался с моей внучкой, это было лет 8–10 назад. Потом они расстались. При общении казался нормальным человеком, никакой агрессии за ним не замечала", – пояснила женщина.

Знакомая охранника также уточнила, что не могла бы охарактеризовать его как злоупотребляющего алкоголем.

Произошедшее для женщины стало неожиданностью. Она сообщила, что по-прежнему не может поверить в случившееся.

Инцидент произошел 20 ноября. Охранник работал в образовательном учреждении в Раменском городском округе. Тогда между мужчина произошел конфликт, в результате которого подозреваемый избил коллегу палкой и оставил на улице. Пострадавший скончался на месте.

Ранее во время свадебного мероприятия в Томской области один из гостей ударил ножом невесту. Задержанный 36-летний мужчина, по данным правоохранительных органов, до этого уже привлекался к уголовной ответственности.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!