Пенсионерка убила свою дочь в квартире на Рязанском проспекте

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице 86-летняя пенсионерка убила свою 52-летнюю дочь, нанеся ей не менее 15 колото-резаных ранений. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 21 ноября, в квартире на Рязанском проспекте.

"Удары пришлись на шею и туловище. Потерпевшая скончалась на месте", – рассказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее сообщалось, что 24-летний житель города Амурска убил таксиста и сжег тело, чтобы забрать автомобиль. Мужчина вызвал ранее знакомого 62-летнего водителя и попросил отвезти его в район кладбища. Там он избил таксиста по голове деревянной палкой.

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