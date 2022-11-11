В ХМАО мать избила маленького ребенка за отказ посещать церковь

Фото: телеграм-канал SHOT

В ХМАО мать избила свою дочь, которая сидела в коляске и отказывалась идти в церковь, сообщает газета "Вестник".

Инцидент произошел в городе Радужном. Видео с девушкой и двумя детьми начало распространяться в соцсетях. На кадрах видно, как мать бьет ребенка в коляске за отказ войти в храм.

"Я тебе кто – мама, тетя, бабушка? Я кто тебе? Почему ты убегаешь из церкви? Какой рукой крестишься? Дома чтобы крестилась и учила крещение", – ругается женщина.

После этого она обращается уже к обоим детям. Женщина возмущается их поведением в храме и приходит к выводу, что детям стоит ограничить время просмотра мультфильмов вечером, чтобы утром без опозданий попасть на служение.

Дело находится на особом контроле прокурора и органов опеки. Глава города Радужного Наталья Гулина рассказала, что к семье уже выезжали с проверкой, составлен акт о жилищных условиях.

В полиции сообщили, что женщине грозит административное наказание по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних либо уголовное наказание. Делом также занимаются окружные следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

24 октября в Канске Красноярского края учитель физкультуры побил 13-летнего школьника за "непослушание". После этого подросток обратился в травмпункт с ушибами шеи и царапинами на щеке. Пострадавший школьник не состоит на учете в органах системы профилактики и характеризуется удовлетворительно. Также известно, что учитель физкультуры проработал в школе один год.

До этого сообщалось, что в Башкирии педагог уволилась из школы после конфликта с первоклассницей. За ненадлежащее поведение учительница нарисовала ребенку на лбу двойку шариковой ручкой.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!