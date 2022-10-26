В Красноярском крае учитель физкультуры напал на 13-летнего школьника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Канске Красноярского края учитель физкультуры побил 13-летнего школьника за "непослушание". Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 24 октября во время урока. После этого подросток обратился в травмпункт с ушибами шеи и царапинами на щеке.

"Прокуратура <...> внесла представление с требованием отстранить педагога от педагогической деятельности, решается вопрос о привлечении руководителя школы к административной ответственности", – приводит сообщение прокуратуры РИА Новости.

В ведомстве также указали, что пострадавший школьник не состоит на учете в органах системы профилактики и характеризуется удовлетворительно. Также известно, что учитель физкультуры проработал в школе один год.

Ранее сообщалось, что в Башкирии педагог уволилась из школы после конфликта с первоклассницей. За ненадлежащее поведение учительница нарисовала ребенку на лбу двойку шариковой ручкой.

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