Житель Тюменской области застрелил на охоте своего 8-летнего сына

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Тюменской области мужчина застрелил на охоте своего восьмилетнего сына, спутав его со зверем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета.

По данным информированного источника, трагедия произошла 23 ноября. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы", – говорится в сообщении.

Житель деревни Малиново, где проживали отец и сын, рассказал об их семье. По его словам, мужчина довольно часто ходил на охоту и никогда не брал в руки ружье, будучи пьяным.

"Кем работает, не знаю, а жена домохозяйка, детей вроде еще трое. Они общительные, добрые, жизнерадостные люди. Дом хороший у них, к детям относятся хорошо, любят их", – приводит его слова "Газета.ру".

Ранее экс-депутата Заксобрания Камчатского края Игоря Редькина приговорили к ограничению свободы сроком на 9 месяцев за непредумышленное убийство.

В августе 2021 года он обратился в полицию и признался, что случайно застрелил мужчину, когда в темное время суток пытался отпугнуть медведя.

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