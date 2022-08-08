Экс-депутат на Камчатке получил 9 месяцев ограничения свободы за убийство

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Бывшего депутата законодательного собрания Камчатского края, бизнесмена Игоря Редькина приговорили к ограничению свободы сроком на 9 месяцев за непредумышленное убийство, сообщается на сайте СУ СК по Камчатскому краю.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 9 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу", – отметили в ведомстве.

Редькина признали виновным в причинении смерти по неосторожности 30-летнему жителю поселка Озерновского Усть-Большерецкого района, а также в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства.

По данным следствия, в августе прошлого года экс-депутат во время незаконной охоты на бурого медведя с помощью тепловизора обнаружил цель, схожую с особью бурого медведя. Редькин выстрелил по цели не менее трех раз, в результате одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который был занят сбором металлолома. От полученного ранения мужчина скончался в медучреждении.

10 августа 2021 года Игорь Редькин обратился в следственные органы и признался, что случайно застрелил 30-летнего местного жителя, когда в темное время суток пытался отпугнуть медведя в поселке Озерновском Усть-Большерецкого района края. Инцидент произошел 2 августа.

По словам депутата, после жалоб людей на разгуливающего по местной свалке хищника, он решил взять ружье и попытаться прогнать медведя самостоятельно.