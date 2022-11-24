Дело возбудили против женщины, избившей полуголую девочку в Хакасии

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Уголовное дело возбудили против 28-летней женщины, которая избила полуголую девочку в Ширинском районе Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, подозреваемая и 16-летняя потерпевшая находились в доме одного из приятелей на улице Вокзальной в селе Шира 8 ноября. В какой-то момент женщина начала предъявлять девушке, что та в некоторых конфликтах прикрывается ее именем.

"В результате конфликта женщина решила проучить несовершеннолетнюю и стала применять к ней физическое воздействие, после чего замахнулась над ней поднятой с земли штыковой лопатой", – говорится в сообщении.

Все происходящее записывали на видео другие участники случившегося.

Подозреваемую, которую ранее уже привлекали к уголовной ответственности за кражу, угон транспорта и управление транспортом в нетрезвом состоянии, задержали. Против нее возбудили уголовное дело по статьям 116, 119 Уголовного кодекса РФ ("Побои", "Угроза убийством").

Детский омбудсмен в Хакасии Ирина Ауль назвала произошедшее ужасной и бесчеловечной ситуацией. При этом она добавила, что из-за распространения истории в СМИ ситуация лишь ухудшается.

По ее словам, в настоящее время девочке ничего не угрожает, она находится в семье.

"Сейчас еще один момент, который органами внутренних дел будет исполняться, – это понуждение для удаления этого видео. Ведь это, по сути, распространение и конфиденциальной информации, и, простите, там человек в полуголом состоянии. И это тиражируется, что меня возмущает", – приводит слова Ауль "Подъем".

Ранее уголовное дело возбудили против женщины, которая избила дочь за неумение креститься и отказ ходить в церковь в ХМАО. Детский омбудсмен пообещала помочь подозреваемой трудоустроиться и скорректировать "стиль родительского поведения". По ее словам, женщина характеризуется положительно, а свой срыв она объяснила трудной жизненной ситуацией.



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