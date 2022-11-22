Уголовное дело возбудили против женщины, избившей дочь за неумение креститься

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Уголовное дело возбудили против женщины, которая избила дочь за неумение креститься и отказ ходить в церковь в ХМАО. Об этом сообщает "Подъем" со ссылкой на детского омбудсмена в Югре Людмилу Низамову.

По ее словам, власти помогут женщине трудоустроиться, а также окажут содействие в "корректировке стиля родительского поведения". Низамова объяснила, что сейчас женщина находится в медучреждении, где ей оказывают помощь по стабилизации ее психоэмоционального состояния. При этом на время лечения дети проживают с родственниками.

Омбудсмен подчеркнула, что женщина характеризуется "со всех сторон" положительно, а свой срыв она объяснила трудной жизненной ситуацией.

"Одна воспитывает двоих детей, после переезда в город Радужный длительное время не могла решить вопрос с получением гражданства РФ, проживали с детьми в съемном жилье", – отметила Низамова.

Видео, на котором женщина избивает ребенка, попало в Сеть в середине ноября. На кадрах жительница Радужного ударила ребенка в коляске за отказ войти в храм. Она спрашивала у девочки, почему та убегает из церкви, а также потребовала от нее учиться креститься дома. После женщина возмутилась поведением обоих детей в храме.



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