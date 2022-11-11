Соседка избившей дочь жительницы ХМАО рассказала, что та и ранее била детей

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Женщина, которая избила малолетнюю дочь за желание смотреть мультики вместо похода в церковь, и прежде била своих детей, а также ругалась на них матом. Об этом "Газете.ру" рассказала жительница города Радужного Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Ткаченко.

По словам женщины, соседку зовут Елена. Она воспитывает детей без мужа.

"Она жила по соседству с папой, он умер. Помогали ей, как она говорила, родственники, работала дворником в ЖЭУ, сейчас не работает", – рассказала Ткаченко.

Собеседница издания назвала соседку скандальной женщиной, обратив внимание на то, что Елене указывали на недопустимость жестокого обращения с детьми, однако она просила не вмешиваться.

"Соседка нас всех вызвала на площадку лестничную и говорила ей при нас: "Если ты еще раз будешь бить детей, то сообщу куда нужно". Выходит, что била так. Если матом она ругалась, то слышал, наверное, весь подъезд", – сообщила Ткаченко.

Она добавила, что соседку посещали сотрудники органов опеки. По словам Ткаченко, Елена кричала на детей и когда была замужем. Правда, происходило это, когда мужчины не было дома.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором женщина силой пытается вытащить дочь из коляски, чтобы пойти в церковь, а также бьет ребенка по голове. Все это сопровождается нецензурной лексикой и криками.

На кадрах видно, как мать бьет ребенка в коляске за отказ войти в храм. Затем она ругает девочку за то, что та убегала из церкви и неправильно крестилась. После этого женщина обращается уже к обоим детям. Мать возмущается их поведением в храме и приходит к выводу, что детям стоит ограничить время просмотра мультфильмов вечером, чтобы утром без опозданий попасть на служение.



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