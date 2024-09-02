Москвичка случайно оторвала себе палец обручальным кольцом

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Москвичка случайно оторвала себе палец, зацепившись обручальным кольцом во время домашних дел. Врачи Центра микрохирургии кисти государственной клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева провели операцию, по итогам которой его удалось спасти, заявили в телеграм-канале департамента здравоохранения Москвы.

По данным ведомства, в результате инцидента у женщины оказался ампутирован безымянный палец правой руки. Во время операции, которая длилась 4 часа, медики сшили сухожилия, вены и артерию. После этого на протяжении нескольких дней женщина оставалась под контролем специалистов. К настоящему моменту ее выписали домой.

Теперь москвичке предстоит пройти реабилитацию, в ходе которой будут восстановлены все функции пальца. Позже пациентка вновь сможет носить обручальное кольцо.

Ранее хирурги Морозовской детской больницы провели операцию 16-летней девочке с синдромом Рапунцель. Из-за привычки жевать волосы в ее желудке образовался волосяной комок, который медикам удалось извлечь. Он занимал почти весь объем желудка и двенадцатиперстной кишки.