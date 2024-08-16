Столичные врачи спасли пациентку с осложненным раком почки

Фото: 123RF/gerain0812

Врачи Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина спасли 53-летнюю женщину с редким раком почки. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Команда из нескольких специалистов, включая онкоуролога, сосудистого хирурга и кардиохирурга, реализовала сложную многоэтапную операцию по удалению почки и опухолевого тромба.

"Его размеры были настолько большими, что он "дорос" до сердца и на 90% перекрывал просвет сосуда. Такое осложнение очень редкое – оно встречается лишь в 1% случаев", – объяснила Ракова.

По ее словам, после 5-часовой операции женщина сутки пролежала в реанимации, а сейчас уже переведена в стационар в связи с хорошим самочувствием. При этом пациентку продолжают наблюдать врачи.

Ракова подчеркнула, что подобные операции, реализованные даже на поздних стадиях, могут серьезно продлить жизнь пациентов.

Ранее девушка обратилась в Московский областной онкологический диспансер с жалобами на продолжительные боли и рост живота, а также нарушение менструального цикла. Проведя обследования, врачи обнаружили 7-килограммовую опухоль правого яичника, внутри которой находились хрящи и кости. В результате хирурги провели операцию по удалению у 17-летней девушки новообразования и сейчас пациентка уже выписана из больницы.

