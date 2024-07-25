Московские хирурги спасли проглотившего 20 магнитных шариков ребенка

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Медики Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии спасли ребенка, проглотившего 20 магнитных шариков. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Ребенок в возрасте 1 года и 8 месяцев поступил в медучреждение с сильными болями в животе. На УЗИ причину этих симптомов не удалось выявить, поэтому врачи сделали малышу рентген брюшной полости, где и обнаружили 20 магнитных шариков, соединившихся друг с другом в виде буквы "Т" и образовавших "клубок" из кишечника.

"Т-образное сцепление шариков говорит о том, что они, скорее всего, находятся в разных отделах кишечной трубки, то есть в какой-то момент, путешествуя по кишечнику, они встретились и примагнитились", – заявил детский хирург Александр Горелик, добавив, что это может привести к непроходимости кишечника, перфорации кишечной трубки и перитониту.

У мальчика как раз из-за соединения друг с другом магнитных шаров стал развиваться перитонит, поэтому ему провели операцию, которая длилась 4,5 часа. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

Недавно врачи Подольской областной клинической больницы спасли 49-летнюю женщину, которая пострадала в результате игры с собакой. Ее доставили в медучреждение с ранами в области правой части нижней челюсти, четвертого правого пальца, подкожной эмфиземы и мягких тканей шеи.

При этом после осмотра оказалось, что из раны в области шеи при дыхании воздух выходил наружу, поэтому женщина стала задыхаться. Сделав небольшой надрез на шее, раны трахеи удалось герметизировать, чтобы воздух перестал выходить наружу. В результате операция прошла успешно, и сейчас пострадавшая чувствует себя лучше.

