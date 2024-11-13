Собака испугалась петарды и откусила нос своей хозяйке

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В Швеции собака откусила своей хозяйке нос, испугавшись петарды, сообщает Bild.

Инцидент с 35-летней дрессировщицей из северной провинции Елливаре по имени Шарлотта Оскарссон произошел в минувшую новогоднюю ночь.

Испугавшись звука петарды, ее карельская медвежья собака по кличке Принц неожиданно напала на хозяйку, когда та наклонилась, чтобы успокоить пса. Принц укусил женщину прямо в лицо, серьезно повредив нос.

Пострадавшую доставили в больницу на вертолете. Врачи попытались спасти ее нос, но через несколько дней стало ясно, что ткани отмирают, и полностью удалили его. До сих пор шведские врачи не нашли ответ, как помочь женщине с восстановлением носа.

Сама Шарлотта, несмотря на случившееся, не винит свою собаку, понимая, что Принц не хотел причинить ей боль и повел себя таким образом из-за страха и стресса.

В 2020 году житель Санкт-Петербурга лишился части носа, попытавшись поцеловать лошадь в центре города. 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице Белинского женщину на коне.