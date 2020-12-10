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Происшествия

13:29

В центре Петербурга лошадь откусила нос мужчине

происшествия животные

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Житель Санкт-Петербурга лишился части носа, попытавшись поцеловать лошадь в центре города, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в ночь на 10 декабря. 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице Белинского женщину на коне. Он изъявил желание поцеловать животное, хотя наездница предупредила его, что лошадь может укусить.

"Молодой человек все же решил рискнуть и прогадал: откушена часть носа", – сообщает агентство со ссылкой на источники.

Отмечается, что мужчина мог бы пострадать еще сильнее, если бы полез с тыла. В этом случае он мог бы получить открытую черепно-мозговую травму или ушиб головного мозга.

Ранее в Московской области на девочку напала рысь. Инцидент произошел, когда она гуляла с собакой в одном из коттеджных поселков. Отогнать рысь удалось с помощью соседей.

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