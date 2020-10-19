Прокуратура проверяет информацию о нападении рыси на девочку в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прокуратура Московской области инициировала проверку информации о нападении рыси на девочку, сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Московской области поручила <...> провести проверку в связи с информацией СМИ о нападении рыси на ребенка", – заявили в ведомстве.

Сообщалось, что инцидент произошел в Истринском городском округе. По информации СМИ, девочка гуляла с собакой в одном из коттеджных поселков. На нее напала рысь, отогнать которую помогли соседи.

Отмечалось, что девочка пострадала в результате инцидента. В прокуратуре поставили на контроль проведение проверочных мероприятий, нацеленных на установку причин и условий происшествия.

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