Раненый лось отомстил подстрелившему его охотнику в США

16:59
Фото: depositphotos/OndrejProsicky
В округе Тилламук, штат Орегон лось убил ранившего его выстрелом из лука охотника, сообщает РИА Новости.
66-летний мужчина поздно вечером ранил животное, но из-за сумерек не смог его выследить. На утро он вместе с владельцем участка отправился на поиски.
Им удалось обнаружить лося, но, когда охотник попытался добить его, тот бросился и ударил рогами в шею. Мужчина скончался от полученных ран. Лося пришлось убить.
В 2019 году в штате Арканзас мужчина скончался в результате нападения оленя, которого он подстрелил во время охоты. Инцидент произошел около города Йелвилл.
66-летний Томас Александр выстрелил в самца оленя из дульнозарядного ружья. Когда мужчина подошел к животному, чтобы проверить, умер ли тот, олень напал на него, нанеся несколько колотых ран.
Пострадавший позвонил родственникам, которые, в свою очередь, связались со спасателями. Спасти охотника не удалось.
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