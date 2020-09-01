Раненый лось отомстил подстрелившему его охотнику в США

Фото: depositphotos/OndrejProsicky

В округе Тилламук, штат Орегон лось убил ранившего его выстрелом из лука охотника, сообщает РИА Новости.

66-летний мужчина поздно вечером ранил животное, но из-за сумерек не смог его выследить. На утро он вместе с владельцем участка отправился на поиски.

Им удалось обнаружить лося, но, когда охотник попытался добить его, тот бросился и ударил рогами в шею. Мужчина скончался от полученных ран. Лося пришлось убить.

В 2019 году в штате Арканзас мужчина скончался в результате нападения оленя, которого он подстрелил во время охоты. Инцидент произошел около города Йелвилл.

66-летний Томас Александр выстрелил в самца оленя из дульнозарядного ружья. Когда мужчина подошел к животному, чтобы проверить, умер ли тот, олень напал на него, нанеся несколько колотых ран.

Пострадавший позвонил родственникам, которые, в свою очередь, связались со спасателями. Спасти охотника не удалось.