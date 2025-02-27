Индийские безжалые пчелы поселились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Индийские безжалые пчелы поселились в двухэтажной оранжерее-ротонде Московского зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры, передает Агентство "Москва".

Специалисты поддерживают для насекомых в оранжерее-ротонде специальную температуру – в районе плюс 26–28 градусов. Кроме того, они следят за влажностью в помещении. Она должна держаться на уровне 70–80%.

"Как и в настоящем тропическом лесу, здесь несколько раз в сутки идет дождь", – уточнила гендиректор зоосада Светлана Акулова, добавив, что рядом с пчелами проживают бабочки-птицекрылки.

Индийских безжалых пчел подарил Московскому зоопарку магистр кафедры энтомологии МГУ имени М. В. Ломоносова Иван Зенин, который научился их разводить. Он также помогал в подготовке экспозиции.

В департаменте рассказали, что этот вид насекомых еще с давних времен содержался в глиняных горшках для получения вкусного меда. На данный момент их разводят в специальных ульях лишь некоторые страны Юго-Восточной Азии.

Несколькими днями ранее в Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана. Пока родители защищают малыша при приближении посторонних, так как представители этого вида появляются на свет слепыми, голыми и розовыми. Гости зоопарка уже могут увидеть птенца в вольере с тремя самцами кудрявого пеликана.

У пары два года назад также было пополнение, однако сейчас их детеныши подросли и уехали в другие зоопарки. В природе их обычно можно встретить в центральной и южной частях Евразии и в странах Африки. Отличительная черта этих птиц – закрученные курчавые перья. В Красной книге они определены как вид, близкий к уязвимому положению.

