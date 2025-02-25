Фото: телеграм-канал "Подъём"

В Крыму спасена сброшенная с обрыва кошка Муся. Об этом сообщает телеграм-канал информационного портала "Крым 24".

"Кошка Муся на земле и в безопасности. Спасательная операция завершена", – говорится в сообщении.

Отмечается, что животное трое суток находилось на обрыве среди камней и ледяного моря.

Кошку сбросил с обрыва на смотровой площадке архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" 24-летний мужчина из Санкт-Петербурга.

Инцидент попал на видео, которое вскоре обнаружили правоохранители. В результате по факту ЧП была организована проверка. После полицейским удалось задержать злоумышленника и допросить. Подозреваемый признал вину, объяснив свой поступок тем, что кошка стала вырываться из его рук.