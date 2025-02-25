Сброшенная со скалы в "Ласточкином гнезде" кошка найдена живой

Фото: телеграм-канал "Краснодар и край"

Кошка Муся, которую выкинули с "Ласточкиного гнезда" в ледяное море, найдена и жива. Кадры опубликовал телеграм-канал информационного портала "Крым 24".

В СМИ подчеркнули, что животное находится на обрыве среди камней. В настоящее время специалисты проводят операцию по спасению кошки.

"Получила ли кошка травмы от падения, пока неизвестно", – подчеркнули в сообщении.

Кошку Мусю сбросил с обрыва на смотровой площадке архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" 24-летний уроженец Санкт-Петербурга.

Произошедшее попало на видео. В ходе мониторинга Сети правоохранители обнаружили кадры и организовали проверку по факту ЧП. После полицейским удалось его задержать и допросить. Живодер признал вину, объяснив свой поступок тем, что кошка стала вырываться из его рук.