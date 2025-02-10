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10 февраля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: бездомные собаки напали на ребенка в Хабаровском крае

Новости регионов: бездомные собаки напали на ребенка в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае бездомные собаки напали на 10-летнюю девочку. Ребенок шел в школу, когда на него набросилась стая. Прохожие нашли девочку без сознания и вызвали скорую. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ситуацию контролирует председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Тем временем на Сахалине разбушевался мощный циклон. Снег засыпал дороги и дворы, а высота сугробов местами достигла второго этажа. Коммунальщики очищают улицы, но в одном из дворов машины оказались полностью погребены под снегом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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