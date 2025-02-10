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Новости

Новости

10 февраля, 08:00

Происшествия

Новости регионов: в Приморье пассажирский автобус столкнулся с лесовозом

Новости регионов: в Приморье пассажирский автобус столкнулся с лесовозом

На Санторини объявили ЧП из-за угрозы землетрясения

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ДТП с автобусом произошло на юго-западе столицы

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Южнобутовской улице

В Приморском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и лесовоза. Прицеп грузовика вынесло на встречную полосу. Пострадали 15 человек, в том числе двухлетний ребенок. Четверых пассажиров госпитализировали, один из них в крайне тяжелом состоянии. Прокуратура проверяет водителя, технику и состояние дороги.

В Невельске сотрудники МЧС пытаются предотвратить разлив нефтепродуктов с китайского танкера. Судно село на мель у побережья Сахалина, корпус поврежден. В районе действует режим чрезвычайной ситуации, установлены боновые заграждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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