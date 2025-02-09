Новости регионов: автомобиль сбил четверых людей в Екатеринбурге

Автомобиль сбил людей в Екатеринбурге. Один человек погиб, еще трое пострадали, среди них ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. По данным ведомства, водитель иномарки ехал на большой скорости, и, совершая маневр, врезался в едущие впереди автомобили. После этого он выскочил на правую полосу дороги, где столкнулся с еще одним автомобилем и сбил четверых людей.

В Балтийске при помощи Росгвардии задержали подозреваемых в передаче и получении взяток в крупном размере. Среди них также глава администрации и его заместитель. Известно, что он передал своему начальнику более полумиллиона рублей за покровительство по службе. У подозреваемых провели обыски дома и на работе. Возбуждены уголовные дела.

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