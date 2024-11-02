СК возбудил дело по факту смерти пациентки в клинике пластической хирургии в Петербурге

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу"

В Санкт-Петербурге следователи завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после смерти пациентки в клинике пластической хирургии. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Правоохранители установили, что 31 октября в медучреждении, расположенном на улице Матроса Железняка, девушке была проведена операция. По предварительным данным, накануне пациентка сдавала комплекс необходимых анализов, в ходе которых выяснилось, что противопоказаний к хирургическому вмешательству у нее не выявлено.

Однако 1 ноября девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Врачи провели реанимационные мероприятия, но спасти ее не удалось. В данный момент следователи начали работу над выяснением всех обстоятельств, а также установкой лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о смерти женщины в Москве после инъекции на дому, которую ей сделал знакомый врач. Пациентка частной клиники обратилась к нему в связи с осложнениями после медицинской манипуляции.

До этого столичные следователи начали проверку московской клиники, где пациентка заразилась ботулизмом после инъекции ботокса. По версии СК, 17 сентября в помещении Центра аренды косметологических кабинетов, который находится на Садовнической улице, пациентке ввели инъекцию в лицо неустановленным веществом, что нанесло вред ее здоровью.