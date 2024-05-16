Суд в Москве отправил под домашний арест второго хирурга клиники Хайдарова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил по ходатайству следователей под домашний арест 28-летнего врача-хирурга клиники пластической хирургии ООО "Ай Кью Пластик" Тамерлана Кадзаева.

Меру пресечения ему избрали до 14 июля.

Ранее суд отправил под домашний арест до 14 июля заведующего хирургическим отделением указанной клиники Илью Елагина. По версии следователей, он и Кадзаев, желая уменьшить объем своей работы и извлечь больше прибыли, безразлично отнеслись к пациенту клиники, зная о возможных негативных последствиях для его здоровья, что впоследствии привело к гибели человека.

В феврале пациентом этой пластической клиники стал продюсер Петр Гаврилов. Ему сделали операцию, однако после выписки состояние мужчины ухудшилось, и он повторно обратился в больницу, где ему снова провели хирургическое вмешательство.

Затем, как утверждает следствие, пациента доставили в другую больницу, где он впал в кому и скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Двух врачей клиники задержали 14 мая. Речь идет о 45-летнем заведующем и 28-летнем хирурге. По месту их проживания были проведены обыски.

