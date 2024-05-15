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15 мая, 12:16

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Представитель клиники Хайдарова заявил, что врачей задержали преждевременно

Представитель клиники Хайдарова прокомментировал задержание врачей

Фото: Москва 24

Задержание двух специалистов клиники Тимура Хайдарова "Ай Кью Пластик" является ошибочным и преждевременным, заявил представитель медучреждения Владимир Слащев в беседе с Москвой 24.

Юрист обратил внимание, что вскрытие умершего пациента так и не провели. Кроме того, он утверждает, что никто не прибег к судебно-медицинской экспертизе, чтобы определить причину смерти.

"Только комиссионный вывод может определить относимость наступивших последствий в виде факта смерти к деятельности и действиям конкретного врача в операционный период либо в реабилитационный период", – подчеркнул он.

В середине февраля этого года в клинику обратился продюсер Петр Гаврилов. По информации следователей, ему провели операцию, однако после выписки пациент почувствовал недомогание и повторно обратился в больницу, где ему снова провели хирургическое вмешательство.

После этого, как считают следователи, состояние мужчины продолжило ухудшаться. Его доставили в другую больницу, где он впал в кому и скончался.

После гибели мужчины следователи возбудили уголовное дело.

О задержании двух врачей пластической клиники стало известно 14 мая. Речь идет о 45-летнем заведующем хирургическим отделением и 28-летнем хирурге. По месту проживания фигурантов правоохранительные органы провели обыски. 15 мая им предъявили обвинение.

Врачам московской клиники Хайдарова предъявили обвинение

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