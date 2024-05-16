Суд отправил завхирургическим отделением клиники Хайдарова под домашний арест

Фото: Москва 24

Заведующего хирургическим отделением клиники Тимура Хайдарова "Ай Кью Пластик" Илью Елагина заключили под домашний арест на 2 месяца. При выборе меры пресечения Замоскворецкий суд Москвы опирался на ходатайство сотрудников столичного главка СК РФ.

В инстанции уточнили, что он будет находиться под арестом до 14 июля. Елагина обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следователей, Елагин и второй фигурант дела, желая уменьшить объем своей работы и извлечь больше прибыли, безразлично отнеслись к пациенту клиники, зная о возможных негативных последствиях для его здоровья, что впоследствии привело к гибели человека.

В феврале пациентом этой пластической клиники стал продюсер Петр Гаврилов. Ему сделали операцию, однако после выписки состояние мужчины ухудшилось, и он повторно обратился в больницу, где ему снова провели хирургическое вмешательство.

Затем, как утверждает следствие, пациента доставили в другую больницу, где он впал в кому и скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Двух врачей клиники задержали 14 мая. Речь идет о 45-летнем заведующем и 28-летнем хирурге. По месту их проживания были проведены обыски.

