Пожар на востоке Москвы потушен

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Пожар в здании бывшего электрозавода на востоке Москвы удалось потушить, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгорание произошло в административном здании вечером в субботу, 8 февраля. Сотрудникам МЧС удалось вывести оттуда всех людей, однако пять человек были госпитализированы. За врачебной помощью обратились 10 человек, двое их которых дети.

Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Спустя некоторое время огонь удалось локализовать на площади 300 "квадратов".

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СМИ сообщали, что причиной пожара могли стать неисправность электропроводки или перегруз сети.