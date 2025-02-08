ТАСС: все люди вышли из горящего здания на востоке Москвы

08 февраля, 21:07Происшествия
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В помещениях административного здания, загоревшегося на востоке Москвы, не осталось людей. Спасатели смогли вывести оттуда каждого из них, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства также отметил, что число обратившихся к медикам пострадавших выросло до 10 человек, двое их которых дети. При этом пятеро были госпитализированы.
Возгорание началось в административном здании вечером в субботу, 8 февраля. Сотрудникам МЧС удалось спасти 90 человек и эвакуировать еще 120.
Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. К настоящему моменту огонь удалось локализовать на площади 300 "квадратов", тушение продолжается. На месте происшествия работают свыше 60 пожарных и 16 единиц техники.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СМИ ранее сообщали, что причиной пожара могли стать неисправность электропроводки или перегруз сети.
Здание бывшего электрозавода загорелось на востоке Москвы