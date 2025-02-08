ТАСС: все люди вышли из горящего здания на востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В помещениях административного здания, загоревшегося на востоке Москвы, не осталось людей. Спасатели смогли вывести оттуда каждого из них, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства также отметил, что число обратившихся к медикам пострадавших выросло до 10 человек, двое их которых дети. При этом пятеро были госпитализированы.

Возгорание началось в административном здании вечером в субботу, 8 февраля. Сотрудникам МЧС удалось спасти 90 человек и эвакуировать еще 120.

Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. К настоящему моменту огонь удалось локализовать на площади 300 "квадратов", тушение продолжается. На месте происшествия работают свыше 60 пожарных и 16 единиц техники.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СМИ ранее сообщали, что причиной пожара могли стать неисправность электропроводки или перегруз сети.