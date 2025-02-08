Пожарный поезд направлен для тушения возгорания на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарный поезд направлен для помощи в тушении пожара, произошедшего в здании электрозавода на востоке Москвы, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

В состав поезда включены цистерны, внутри которых находится 120 тонн воды и 4 тонны пенообразователя, уточнили в организации.

Возгорание началось в административном здании вечером в субботу, 8 февраля. Сотрудникам МЧС удалось спасти 90 человек и эвакуировать еще 120. В ходе пожара также пострадали пять человек.

По последним данным, площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. На месте происшествия работают свыше 60 пожарных и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности из пяти.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СМИ ранее сообщали, что причиной пожара могли стать неисправность электропроводки или перегруз сети.