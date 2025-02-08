Пожар на востоке Москвы локализован

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пожарным удалось локализовать возгорание в здании бывшего электрозавода на востоке Москвы на 300 квадратных метрах, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В связи с этим ранг пожара был понижен, однако тушение еще не завершено, уточнил собеседник агентства.

Возгорание началось в административном здании вечером в субботу, 8 февраля. Сотрудникам МЧС удалось спасти 90 человек и эвакуировать еще 120.

Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. На месте происшествия работают свыше 60 пожарных и 16 единиц техники. Изначально пожару был присвоен четвертый уровень сложности из пяти.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СМИ ранее сообщали, что причиной пожара могли стать неисправность электропроводки или перегруз сети.