Новости мира: в Австралии шторм оставил без света более 140 тыс человек

Шторм, который обрушился на Австралию, оставил без света более 140 тысяч человек. Порывистый ветер валил деревья и рвал линии электропередачи. Как минимум один человек погиб, еще четверо пострадали. Власти ввели режим повышенной опасности из-за риска наводнений.

В Индонезии начал извергаться вулкан Ибу. Он выбросил столб пепла на высоту 4 тысячи метров. Власти были вынуждены объявить тревогу в ближайших районах. Жителям и туристам запрещено подходить к подножию ближе, чем на 5 километров.

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