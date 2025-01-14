"Московский патруль": пациентка скончалась во время процедуры по жиросжиганию в Москве

40-летняя Мария Барышникова скончалась во время процедуры по жиросжиганию в столичной частной клинике. Врач с 20-летним опытом вколола ей препарат, на который у нее была аллергия.

По словам двоюродной сестры погибшей, девушка работала продавцом-консультантом. По факту смерти москвички столичные следователи организовали доследственную проверку. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская. Подробнее – в программе "Московский патруль".

