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14 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": пациентка скончалась во время процедуры по жиросжиганию в Москве

"Московский патруль": пациентка скончалась во время процедуры по жиросжиганию в Москве

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40-летняя Мария Барышникова скончалась во время процедуры по жиросжиганию в столичной частной клинике. Врач с 20-летним опытом вколола ей препарат, на который у нее была аллергия.

По словам двоюродной сестры погибшей, девушка работала продавцом-консультантом. По факту смерти москвички столичные следователи организовали доследственную проверку. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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