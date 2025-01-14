Прокуратура проконтролирует установление причин смерти женщины в частной клинике в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве в частной клинике умерла 40-летняя пациентка. Столичная прокуратура держит на контроле установление причин ее смерти, передает пресс-служба ведомства.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что женщина умерла во время липосакции в столичной клинике. Женщине ввели препарат, который вызвал у нее реакцию и спровоцировал эпилептический припадок, после чего наступила смерть.

В свою очередь, в пресс-службе Росздравнадзора также заявили, что ведомство займется выяснением всех обстоятельств гибели клиентки.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели женщины в частной клинике. По сообщениям СМИ, пациентке стало плохо сразу после введения лекарственного препарата", – говорится в сообщении.

Ранее следователи организовали проверку московской клиники, где пациентка заразилась ботулизмом после инъекции ботокса. Также сотрудники столичного СК провели обыск, в ходе которого изъяли незарегистрированные медицинские препараты.