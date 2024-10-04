Росздравнадзор разбирается в обстоятельствах гибели пожилой женщины в Подмосковье

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Управление Росздравнадзора по столичному региону разбирается в обстоятельствах смерти 88-летней женщины в Подмосковье, которую якобы вовремя не госпитализировали. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

"По сообщениям СМИ, медицинская помощь была оказана несвоевременно: бригада скорой помощи отказалась госпитализировать пожилую женщину с пробитой после падения головой", – уточняется в публикации.

Ранее столичное управление организовало проверку московской клиники, где пациентка заразилась ботулизмом после инъекции ботокса.

Следователи, в свою очередь, провели обыск, в ходе которого изъяли незарегистрированные медицинские препараты. Также сотрудники столичного СК изучат изъятую документацию и в ближайшее время назначат ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.