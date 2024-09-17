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17 сентября, 07:53

Происшествия

В Красноярске задержаны 9 человек по делу о гибели людей от капельниц

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Девять человек были задержаны в Красноярском крае после смерти от капельниц троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении девяти членов организованной группы, незаконно оказывавших на территории Красноярска и Красноярского края медицинские услуги по лечению лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом, повлекшие наступление смерти трех человек (часть 3 статьи 238 УК РФ)", – указано в сообщении.

Согласно версии следствия, фигуранты дела предлагали платные услуги на дому по выводу из абстинентного синдрома, который развивается на фоне отказа от наркотиков или алкоголя. Они ставили пациентам капельницы с растворами лекарственных препаратов, сильнодействующих и психотропных веществ, не проводя необходимые диагностические мероприятия и не соблюдая правила оказания медицинской помощи.

По месту жительства подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых были изъяты медицинские препараты и интересующая следствие документация. На данный момент следователи устанавливают иных участников преступной группы и разыскивают других пациентов, пострадавших от незаконной деятельности.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о смерти женщины в Москве после инъекции на дому, которую ей сделал знакомый врач. Пациентка частной клиники обратилась к нему в связи с осложнениями после медицинской манипуляции. Следственные органы ГСУ СК России по городу Москве возбудили по этому факту уголовное дело.

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