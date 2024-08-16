Page Six: помощник Мэттью Перри ввел ему несколько инъекций наркотика в день смерти

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Личный помощник актера сериала "Друзья" Мэттью Перри Кеннет Ивамаса ввел знаменитости последнюю дозу наркотического вещества, после которой тот умер. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на полицию.

По версии следствия, Ивамаса в день смерти Перри ввел ему несколько инъекций без медицинской подготовки. В этом также якобы признался сам помощник. Как сообщили полицейские, мужчина контактировал с доктором Сальвадором Пласченсией, который и поставлял ему наркотики для распространения среди актеров.

Всего по делу Перри арестованы пять человек. Как предполагают следователи, все они "воспользовались" состоянием актера, когда у него произошел рецидив наркомании, пытаясь извлечь из него выгоду.

Ивамаса работал с Перри более 25 лет. 7 августа он признал вину по одному из пунктов обвинения, связанного со сговором с целью распространения наркотических веществ. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Перри скончался 28 октября 2023 года в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Приехавшие на место происшествия экстренные службы обнаружили тело актера без признаков жизни в джакузи.

Сотрудники полиции при этом сообщали, что запрещенных наркотических веществ в ходе осмотра дома Перри не обнаружили. Спустя время появилась информация, что актер умер в результате острого воздействия наркотика, из-за которого утонул в джакузи.

В июне полиция Лос-Анджелеса заявила, что наркотики в дом Перри принесла актриса Брук Мюллер. Правоохранители допросили женщину и обыскали ее дом, изъяли компьютер и телефоны.

Однако, по информации иностранных СМИ, также были арестованы врач и несколько торговцев наркотиками. Сотрудники полиции предполагают, что именно они помогали актеру добыть и доставить психотропное вещество. Следователи изучили переписку актера, которая подтверждает, что Перри взаимодействовал с одним из подозреваемых, обсуждая стоимость и схему получения наркотиков.

