Умерла актриса из "Дневника памяти" Джина Роулендс

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Американская актриса Джина Роулендс, известная по фильму "Дневник памяти", скончалась на 95-м году жизни. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на TMZ.

Роулендс умерла 14 августа в собственном доме, который расположен в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния). По словам сына, она на протяжении последних пяти лет боролась с болезнью Альцгеймера.

Актриса родилась 19 июня 1930 года. Ее дебютом в кино стала роль в фильме 1958 года "Высокая цена любви".

Роулендс была номинирована на премию "Оскар" за роль в фильме "Женщина не в себе" и в кинокартине "Глория", а уже в 2015 году ей вручили эту награду за выдающиеся заслуги в области кино.

