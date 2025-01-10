Тренер из Набережных Челнов объяснил избиение мальчика дошкольниками

Фото: телеграм-канал Readovka

Мальчик, которого избили дошкольники футбольной секции в Набережных Челнах, баловался во время тренировки и лег на пол, объяснил тренер секции по имени Руслан, передает RT.

Тренер объяснил, что в тот момент был уставшим, поэтому решил пошутить и сказал ему: "Богдан, что ты лежишь, как таракан? Тебя же затопчут". На момент беседы с журналистами он признал это своей педагогической ошибкой.

"Дети восприняли это как игру и накинулись на него. Вторая моя ошибка – что сразу их не остановил", – добавил мужчина.

Мужчина сообщил, что оплатил ребенку медицинское обследование, извинился перед его матерью, с которой они "все решили". Сейчас он не работает с детьми, но очень хочет вернуться в профессию, так как всю жизнь играл в футбол и имеет педагогическое образование.

Он не знает, кто выложил видео инцидента в Сеть. Мужчина предположил, что кто-то решил подставить его или спортивную школу. Мать пострадавшего в беседе со СМИ объяснила, что узнала о случившемся, когда увидела у сына синяки. Она считает, что тренер отрицал свою вину в произошедшем. По версии мальчика, он устал, лег на пол, а тренер сказал детям бить его.

Видеоролик инцидента появился в Сети в январе текущего года, но само происшествие случилось еще в октябре 2024 года в арендованном помещении в детском саду "Колокольчик". Сразу после этого договор аренды был расторгнут. В свою очередь, СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и о халатности.

До этого мурманские правоохранители начали проверку после заявления матери несовершеннолетнего, которого якобы ударил кондуктор троллейбуса. После случившегося у ребенка выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Кондуктора отстранили от работы.

