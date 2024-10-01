Родители вступились за классного руководителя после скандала в школе Одинцова

Фото: телеграм-канал Mash

Родители учеников одного из классов школы № 3 в Одинцове вступились за классного руководителя после скандала, передает телеканал Москва 24.

Педагог якобы не выпустила ребенка в туалет во время урока, однако дотерпеть до перемены он не смог и описался в классе. Сейчас его перевели на больничный, мальчик чувствует себя плохо и не хочет возвращаться в школу.

Как рассказала мать пострадавшего школьника Юлия Короткова, она не понимает, как можно так издеваться над ребенком. Короткова обратилась в прокуратуру, а также написала заявление на директора и жалобу в министерство образования.

Родители же оценивают учителя исключительно с положительной стороны и в ее поддержку написали благодарственное письмо.

Например, Александр Передерий, ребенок которого учится у нее в классе, отметил, что она доказала свои профессиональные качества, так как их класс является одним из лучших в школе и выигрывает районные олимпиады.

По словам Нина Ивасюк, педагог компетентный. Она создала в классе дружную, сплоченную атмосферу.

В свою очередь, мать Мария Копысыва готовит своего ребенка к первому этапу олимпиады "Наше наследие" и сетует, что приходится тратить время на разбирательства.

При этом директор школы Дмитрий Никонов в одной из телеграм-групп охарактеризовал мать пострадавшего ребенка как скандальную и подчеркнул, что она травит учителя на протяжении четырех лет. Мальчика он назвал провокатором, который всегда ходит с диктофоном и телефоном.

Москва 24 также взяла комментарий у юриста Кирилла Гавриличева, который порекомендовал в первую очередь обратиться в саму школу и органы местного управления и образования с целью проведения проверки правомерности действий учителя, а также самого учебного заведения. По его словам, педагогу в такой ситуации будет грозить дисциплинарное взыскание или дальнейшее увольнение.

Свой комментарий по случившемуся дала и психолог Елена Ярикова. Она посоветовала провести с ребенком арт-терапию, чтобы поместить его в эмоционально положительное состояние. Тогда он начнет испытывать положительные эмоции, тем самым отстранится от ситуации, которая его травмировала, считает эксперт.

На происшествие обратила внимание и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она направила в Генпрокуратуру обращение в связи с жалобами на введение запретов посещения школьниками туалета во время уроков в ряде школ в РФ.

"В приложении к письму 182 страницы, которые содержат более 500 обращений школьников из разных регионов. Если с этой проблемой не разобраться, то ситуации, как в Одинцове, будут повторяться постоянно", – написала она в своем телеграм-канале.

Мизулина отметила, что в большинстве заявлений школьники пишут, что ознакомлены с запретом на посещение санузлов во время учебного процесса, который написан в уставе школы. Однако ученики жалуются, что во время перемен в уборных скапливается большая очередь, толпы старшеклассников или ученики, которые курят вейпы. Вследствие чего посещение санузлов становится невозможным.

Кроме того, в некоторых школах во время уроков туалеты запирают на ключ, подчеркнула Мизулина.

При этом в некоторых учебных учреждениях для получения разрешения на посещение туалета в ходе урока учителя требуют предоставить медицинскую справку, подтверждающую наличие у них недержания, следует из обращений школьников.

Причем разрешение выйти из класса нередко сопровождается оскорбительными комментариями учителей, например: "Надевайте памперсы" или "Ходите в туалет в штаны".

Прокуратура и Минобрнауки Подмосковья отреагировали на скандал и заверили, что инициируют проверку. По словам подмосковного уполномоченного по правам ребенка Ксении Мишоновой, учителю уже вынесен выговор.

Также она назвала случившееся своеобразной формой психологического насилия и унижения. На фоне инцидента Мишонова призвала преподавателей проявлять чуткость в теме физиологических потребностей детей, особенно в случае с маленькими учениками.

Ранее инцидент с избиением ученика произошел в одной из школ Ташкента. Шестиклассник попросил учителя Озоду Равшанову, работавшую на испытательном сроке, вести урок на русском, на что она взяла школьника за ухо, вытащила со стула и ударила по лицу.

После произошедшего российский МИД призвал Узбекистан дать правовую оценку жестокому обращению с ребенком.

Кроме того, позже педагог устроила конфликт с другим учителем и сотрудниками полиции. В итоге ее приговорили к неделе административного ареста и штрафу.

В результате суд признал Равшанову виновной по административным статьям "Оскорбление" и "Умышленное причинение легкого телесного повреждения".