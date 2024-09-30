Прокуратура Одинцова проверит школу, где ученика не отпустили в туалет

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Прокуратура и Минобрнауки Подмосковья проверят инцидент в одинцовской школе, где педагог не разрешила ученику выйти в туалет. Об этом рассказала РИА Новости подмосковный уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова.

По ее словам, по результатам проверок будет дана правовая оценка. При этом, как она утверждает, учителю уже вынесен выговор.

Подмосковный уполномоченный по правам ребенка назвала всю произошедшую ситуацию своеобразной формой психологического насилия и унижения. На фоне инцидента Мишонова призвала преподавателей проявлять чуткость в теме физиологических потребностей детей, особенно в случае с маленькими учениками.

"Педагог отвечает за жизнь и здоровье детей во время занятий, нельзя не отпускать их в туалет во время урока из-за своих немотивированных опасений. Здесь нужно искать какой-то разумный баланс", – отметила она.

Об инциденте рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В одинцовской школе № 3 учитель не отпустила ученика 4-го класса в туалет, поэтому мальчик описался прямо в классе.

На фоне переживаний и унижений со стороны сверстников у ребенка поднялась температура. Мама мальчика уже обратилась в прокуратуру, а Мизулина готовит обращение в Генпрокуратуру.

