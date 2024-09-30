Мизулина обратится в ГП после того, как школьника в Одинцове не пустили в туалет

Фото: телеграм-канал Mash

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале о подготовке обращения в Генпрокуратуру из-за инцидента в одинцовской школе № 3.

Мизулина рассказала, что педагог образовательного учреждения не пустила в туалет ученика 4-го класса, в результате чего ребенок обмочился в классе. Глава организации подчеркнула, что сейчас мальчик болеет, а на фоне переживаний и оскорблений со стороны одноклассников у него выросла температура.

"Подобные ситуации не редкость и происходят по всей стране. Многие подростки мне пишут об этом", – поделилась Мизулина.

Она также уточнила, что мать школьника тоже обратилась в прокуратуру.

Вместе с тем Мизулина попросила СМИ на искажать информацию по всем подобным случаям в российских школах. Она заявила, что во многих школах в РФ детей не выпускают в туалет во время урока, так как учителя говорят, что им запрещает руководство учебных учреждений. Мизулина добавила, что хочет в этом разобраться.

Ранее в одной из школ Ташкента учитель, работавший на испытательном сроке, взяла русскоязычного шестиклассника за ухо, вытащила со стула и ударила по лицу после просьбы ребенка вести урок на русском.

После этого инцидента российский МИД призвал Узбекистан дать правовую оценку жестокому обращению с ребенком.

При этом на следующий день после произошедшего педагог устроила конфликт с другим учителем и сотрудниками полиции. В итоге ее приговорили к неделе административного ареста и штрафу.

29 сентября учителя признали виновной по административным статьям "Оскорбление" и "Умышленное причинение легкого телесного повреждения". Ей назначили штраф в пользу государства в размере 20 БРВ (базовых расчетных величин).

